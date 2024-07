Sanierungen und Reparaturen So viel Geld fließt ins Mönchengladbacher Kanalsystem

Mönchengladbach · Die Gladbacher zahlen laut einer Studie so viel für die Abwasserbeseitigung wie in keiner anderen deutschen Großstadt. Wie viel die NEW in die Instandsetzung der Kanäle investierte – und wo gearbeitet wurde.

24.07.2024 , 05:10 Uhr

Das Kanalnetz in Mönchengladbach ist rund 1400 Kilometer lang. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)