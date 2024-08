Invasive Art breitet sich aus Abschuss von Gänsen in Mönchengladbach sinnvoll?

In den vergangenen Jahren haben sich Kanada- und Nilgänse zunehmend in Mönchengladbachs Parks ausgebreitet. Die großen Vögel werden gerne gefüttert, sind deswegen ziemlich zutraulich. Auf der anderen Seite verdrängen sie heimische Tiere, hinterlassen ihren Kot auf Wiesen und Spielplätzen – und verschmutzen die Gewässer. Manche Tierschützer schlagen deswegen Alarm: So betonte etwa Ludwig Winkens vom Naturschutzbund (Nabu) Mönchengladbach im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren Kostenpflichtiger Inhalt nicht konsequent genug gehandelt habe. Er schätzt, dass aktuell gut 500 Kanadagänse in Mönchengladbach leben. Nach Daten des Nabu waren es vor 20 Jahren nur etwa 28.