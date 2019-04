Nachwuchs in Mönchengladbach : Babyboom im Tiergarten Odenkirchen

Mönchengladbach Im Frühjahr bekommen viele Tierarten im Tiergarten Odenkirchen Nachwuchs. Bei den Kängurus gibt es gleich zwei Babys zu sehen – oder auch nicht, denn im Moment schauen sie nur selten aus ihren Beuteln.

Manchmal ist es nur ein Bein, manchmal eine Schnauze oder der Kopf, und wenn sie ganz mutig sind, hängen sich die kleinen Kängurus sogar mit Kopf und Vorderbeinen aus dem Bauchbeutel der Mutter. Wer dieser Tage im Tiergarten Odenkirchen spazierengeht, muss allerdings Geduld mitbringen, um eines der beiden kleinen Rotnackenwallabys zu sehen – oft zeigen sie ihre Köpfchen noch nicht. Doch sie sind nicht die einzigen Tierbabys, die es in diesen Wochen im Tierpark zu sehen gibt, denn das Frühjahr ist bei viele Tierarten die Zeit, in der der Nachwuchs kommt.

Die beiden Kängurubabys sind inzwischen etwa drei Monate alt. Doch sie waren bisher nicht zu sehen, weil sie die ersten Monate im Beutel der Mutter versteckt bleiben. Geboren werden sie etwa in Gummibärchengröße, erklärt Katrin Ernst, Leiterin des Tiergartens. Nach der Geburt seien die Babys nackt und blind – könnten aber immerhin greifen. So gelangen sie von der Scheide der Mutter über das Fell in den Beutel. „Die Mutter leckt sich übers Fell und zeigt dem Baby so, wo es zum Beutel geht“, sagt Ernst. Dort saugen sie sich an einer der beiden Zitzen fest. Nach drei Monaten schauen sie ab und zu aus dem Beutel der Mutter, nur wenige Besucher im Tiergarten haben den Nachwuchs bisher bemerkt. Das liegt auch daran, dass man die Mütter unter den Kängurus schlecht erkennt: Beim Springen ziehen sie den Bauch ein, damit das Kleine nicht rausfällt. Nagen sie allerdings am Gras, kann man einen hängenden Beutel erkennen.