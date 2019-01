Kabelwerk in Mönchengladbach : Nexans plant großen Stellenabbau in Deutschland

Nexans will deutschlandweit rund 600 Stellen abbauen. Auch Mönchengladbach ist betroffen. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Kabelhersteller will 600 Stellen in Deutschland streichen. Im traditionsreichen Kabelwerk in Rheydt sollen 110 der rund 400 Arbeitsplätze wegfallen. Das Werk in Hannover soll ganz aufgegeben – und die dortige Zentrale nach Mönchengladbach verlegt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Gruhn

Der nächste Mönchengladbacher Industriebetrieb steht vor heftigen Einschnitten: Der französische Kabelhersteller Nexans plant den Abbau von 110 der rund 400 Arbeitsplätze im Rheydter Kabelwerk. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Donnerstagnachmittag entsprechende Informationen unserer Redaktion. Die Mitarbeiter wurden am Nachmittag bei einer Versammlung über die Schritte informiert, teilte der Konzern mit.

Im selben Zug wird die Zentrale der deutschen Tochter von Hannover nach Mönchengladbach verlagert. Dies betrifft rund 30 Mitarbeiter. Gleichzeitig soll das Werk in Hannover ganz aufgegeben werden. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers betrifft dies 470 Jobs, die abgebaut oder verlagert werden sollen. An allen deutschen Standorten will Nexans rund 600 Arbeitsplätze abbauen. Auch die Standorte in Hof und in Nürnberg sind betroffen, der Standort in Bramsche in geringerem Maße. Insgesamt beschäftigt die deutsche Tochter des französischen Konzerns eigenen Angaben zufolge im In- und Ausland rund 11.000 Mitarbeiter.

In Kürze sollen die Gespräche mit Tarifpartnern und Arbeitnehmervertretern über den geplanten Stellenabbau beginnen. Ende des Jahres soll die Umstrukturierung abgeschlossen sein. Auch betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen.

Die IG Metall in Mönchengladbach kritisierte die neuerlichen Einschnitte in dem traditionsreichen Kabelwerk. „Es ist schon sehr heftig, dass man offensichtlich keine Probleme damit hat, Hannover ganz zu schließen und in Mönchengladbach deutlich abzubauen“,sagte Reimund Strauß, erster Bevollmächtigter der IG Metall in Mönchengladbach. „Das Werk in Mönchengladbach hat sich gut entwickelt, die Auftragsbücher sind recht gut gefüllt.“