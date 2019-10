Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2020 : Jusos: „Zeit für eine Stabübergabe“

Mönchengladbach Für die Ratsliste der SPD wurden vier junge Kandidierende nominiert.

Die Nominierung der Juso-Kandidierenden beruht auf dem von der SPD beschlossenen Juso-Antrag „Jung und mutig in die Zukunft“, welcher regelt, dass junge Kandidierende bei der Listenaufstellung für die Rats-SPD berücksichtigt werden müssen. Dies geschieht nach der „10+2 Regelung“, die vorsieht, dass pro zwölf Listenplätzen auch zwei Juso-Kandidaturen vorkommen. „Hinter uns liegt ein langer Weg; und wir alle in der Mönchengladbacher SPD haben verstanden, dass wir jetzt Generationswechsel einleiten müssen: Es ist Zeit für eine Stabübergabe“, sagt die Juso-Vorsitzende Josephine Gauselmann.

In der Vergangenheit sei es für Jusos oft schwer gewesen, mit den altgedienten Kräften in den Ortsvereinen bei Kandidaturen mitzuhalten: „Gegen 40 Jahre Parteimitgliedschaft kommt man eben nicht so leicht an, wenn man gerade mal halb so alt ist. Uns war allerdings immer wichtig, dass es bei einer Kandidatur nicht nur um Erfahrung, sondern auch um Ideen und Inhalte gehen muss, die man vertritt. Die Erkenntnis, dass mit jungen Gesichtern auch frische Inhalte und andere Perspektiven kommen, hat in der SPD Fuß gefasst,“ erklärt Gauselmann. Sie selbst kann sich, zusammen mit Evamaria Enk (24, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Rheindahlen-Holt), Pascal Zitzen (24, Neuwerker Schützenkönig 2019) und Lin Großmann (17), über eine Juso-Nominierung für einen Listenplatz für die Kommunalwahl freuen.