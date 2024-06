Demokratie in Mönchengladbach Schüler proben den ersten Gang zur Wahlurne

Um 8.05 Uhr kamen die ersten Schülerinnen und Schüler immer in Vierergruppen in die Aula. Um 12.40 Uhr machten die letzten Jugendlichen ihr Kreuzchen. Alles lief ohne Probleme ab – so wie es im Idealfall sein soll. Wahlbenachrichtigungskarte und Ausweis vorzeigen, ein Vermerk im Wählerverzeichnis anfertigen, den Stimmzettel aushändigen, wählen in der Wahlkabine, den Wahlschein falten und in die Urne einwerfen: Theresa Schlebach und Julia Liesaus, beide 16 Jahre alt und somit am kommenden Sonntag schon wahlberechtigt, sorgten dafür, dass die Abläufe eingehalten wurden.