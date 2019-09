Junger Bestatter aus Mönchengladbach : Wenn Abschied zum Alltag wird

Pierre Bröxkes ist in einer Bestatterfamilie aufgewachsen – und hat nun selbst den Beruf ergriffen. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Als Bestatter arbeitet Pierre Bröxkes immer mit dem Gegensatz zwischen Leben und Tod. Der 25-Jährige möchte den Verstorbenen und Hinterbliebenen mit seiner Arbeit eine würdevolle Bestattungsfeier ermöglichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marei Vittinghoff

Es ist schon Abend in der Bar am Alten Markt, in der Pierre Bröxkes sich nach dem Training mit seinen Freunden zum Fußball gucken verabredet hat. Der FC Augsburg spielt gegen den FC Bayern München. Ein Freitag. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Endlich Feierabend! Die Freunde starten ins Wochenende. Doch bei Pierre Bröxkes klingelt das Handy. Es ist eine unbekannte Nummer, darum weiß Bröxkes sofort Bescheid. Er sucht sich eine Ecke und nimmt ab. Jetzt will er Ruhe ausstrahlen und sich Zeit nehmen – das Gegenteil des schnellen und lauten Spiels im Hintergrund. Bröxkes notiert sich die wichtigsten Daten und fährt los. Erst nach Hause, um sich seinen Anzug anzuziehen. Dann zu der Adresse, die ihm der Anrufer genannt hat. Erst nach zwei bis drei Stunden ist er wieder zurück in der Bar. Bröxkes ist das gewohnt. Der Tod, das weiß er, hält sich nicht an die normalen Öffnungszeiten. Und wenn sein Handy klingelt, braucht darum irgendwo in der Umgebung jemand seinen Dienst.

„Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt Bröxkes. Es ist keine Weisheit, die er einfach so dahin sagt. Der 25-Jährige ist mit dem Sterben aufgewachsen. Mitte der Achtzigerjahre gründeten seine Eltern Harald und Birgit ihr erstes eigenes Beerdigungsinstitut an der Neusser Straße. Schon als kleiner Junge lief Bröxkes ganz selbstverständlich durch das Geschäft. Nie war das Thema Tod ein Tabu. Nie wurde um das Sterben herumgeredet. „Mir wurde nicht einfach gesagt, dass wir in den Himmel kommen. Ich wusste: Entweder man wird eingeäschert oder man kommt unter die Erde“, sagt Bröxkes. Während andere Kinder in der Grundschule Feuerwehrmann oder Polizist werden wollten, nannte Pierre Bröxkes schon immer den Beruf des Bestatters als seinen Wunsch. „Da wussten die anderen noch gar nicht, was das ist“, sagt er.

Im August 2012 – nach seinem Abschluss an der Gesamtschule Neuwerk – fing Bröxkes darum wie geplant seine Ausbildung als Bestattungsfachkraft an. Für die praktische Ausbildung blieb er im Familienbetrieb. Zur Berufsschule fuhr er fünfmal im Jahr für ein paar Wochen nach Wermelskirchen, wo das einzige Ausbildungszentrum für Bestatter in Nordrhein-Westfalen seinen Sitz hat. Jeden Tag 90 Kilometer – morgens hin, abens zurück. In Wermelskirchen lernte er unter anderem, wie Menschen trauern, wie man ein Beratungsgespräch führt oder was eine muslimische Bestattung von einer christlichen oder jüdischen Beerdigung unterscheidet. Aber auch schultypische Fächer wie Sozialkunde, Englisch oder Rechnungswesen wurden unterrichtet.

Wie man einen Verstorbenen zusammen mit der Feuerwehr aus einem Fahrzeug birgt, sich selbst bei der Abholung einer toten Person mit Handschuhen und Kittel schützen kann oder einen Menschen nach seinem Tod richtig wäscht und ankleidet, übte Bröxkes hingegen in Münnerstadt im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Dort befindet sich mit der Theo-Remmertz-Akademie das Bundesausbildungszentrum der Bestatter. Ein Ort, an dem Auszubildende etwa die Gestaltung von Traueranzeigen einstudieren oder lernen, wie man Blüten, Seidentücher und Kränze möglichst freundlich um eine Urne platziert. Und an dem es einen Lehrfriedhof gibt, auf dem die angehenden Bestatter zum Beispiel üben können, wie man mit einem Bagger ein Grab so ausgraben kann, dass links und rechts keine Erde hereinbricht, wenn die Trauergemeinde Abschied nimmt.