Mönchengladbach: Jugendliche simulieren Flüchtlingsdebatte

Mönchengladbach Schüler des Hugo-Junkers-Gymnasiums spielten einen EU-Sondergipfel zur Flüchtlingskrise durch.

"Das Szenario ist ein Sondergipfel der Europäischen Union", erklärt Lilli Grieshaber, neben ihren Kolleginnen Aida Konti und Annika Kielisch, den Schülern das geplante Rollenspiel. Alle drei engagieren sich für die Landeszentrale für politische Bildung mit dem Schwerpunkt, das komplizierte System der Europäischen Union verständlich zu machen. Bei dem Rollenspiel nimmt jeder Schüler die Position eines Mitgliedsstaates ein. Wichtige Rollen, wie Deutschland, Ungarn oder Italien werden aufgrund der Komplexität gleich doppelt besetzt. Nachdem auch die Rollen der Präsidenten und der Presse verteilt sind und das Material gesichtet wurde, steht die erste Statement-Runde an. Italien droht, es den Briten gleich zu tun und die Gemeinschaft zu verlassen, sollten die anderen Länder in Zukunft nicht bessere Unterstützung leisten. Griechenland fordert ebenfalls größere finanzielle Unterstützung, um den vielen Menschen auch wirklich helfen zu können. Es folgt eine Diskussionsrunde, in der nicht nur die eigenen Positionen berücksichtigt werden, sondern auch die Situation und Bedürfnisse der Flüchtlinge im Mittelpunkt stehen. Das Nein Ungarns verhindert am Ende eine Quotenverteilung der Flüchtlinge. Deutschland und einige andere Staaten verhindern im Gegenzug eine Überarbeitung der Dublin-Regeln.