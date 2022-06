Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Jugendliche rauben und stehlen über das Pfingstwochenende

Am Marienplatz haben Jugendliche einen 14-Jährigen bestohlen. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Einem 17-Jährigen wurde in Wickrath sein E-Scooter geraubt. Am Marienplatz kam es zu Diebstählen von Jugendlichen an Jugendlichen.

Ein Raubdelikt und zwei Diebstähle hat die Polizei Mönchengladbach am Dienstag gemeldet. Die Taten haben sich über das lange Pfingstwochenende ereignet – und in allen drei Fällen werden Jugendliche als Tatverdächtige angegeben.

Raubdelikt in Wickrath

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.30 und 0.40 Uhr ist einem 17-Jährigen im Wickrather Schlosspark sein E-Scooter von zwei Jugendlichen geraubt worden. Laut Polizeibericht schlugen die Täter dem 17-Jährigen gegen den Hinterkopf und nahmen seinen E-Scooter mit. Das elektrische Gefährt ist schwarz, hat rote Linien am Vorderreifen und einen Aufkleber mit der Aufschrift „Show me“.

Das 17-jährige Opfer beschreibt die Kleidung von einem der beiden Jugendlichen so: schwarze Kappe, dunkle Jogginghose, Bauchtasche. Zu den zwei Jugendlichen würden noch drei bis vier weitere Jugendliche gehören, heißt es. Diese sollen sich gemeinsam im Park aufgehalten haben. Eine Fahndung der eingesetzten Polizeibeamten verlief den Angaben zufolge ergebnislos.

Diebstähle am Marienplatz

Am Sonntag ist ein 14-Jähriger gegen 20.30 Uhr am Marienplatz in Rheydt bestohlen worden. Laut Polizeibericht fragte ein Jugendlicher aus einer Gruppe von insgesamt drei Personen (alle im Teenager-Alter) einen 14-Jährigen nach Geld. Dann soll der Jugendliche, der eine rote Kappe getragen haben soll, in die Jackentasche des 14-Jährigen gegriffen und dessen Portemonnaie und daraus Bargeld genommen haben.

Ebenfalls am Marienplatz, aber am Montag gegen 17 Uhr wurden zudem ein Zwölf- und ein 16-Jähriger Opfer von einem Diebstahl. Die beiden sind einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen begegnet. Zwei von ihnen verlangten von dem Zwölf- und 16-Jährigen Geld, die dieses dann auch übergaben.

In allen drei Fällen sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Das Thema Jugendkriminalität treibt aktuell viele Institutionen in Mönchengladbach um. Immer wieder fallen Gruppen junger Täter wegen Raubdelikten oder anderen Straftaten auf. Die Polizei reagiert etwa mit stärkerer Präsenz in bestimmten Bereichen – zu denen die Gladbacher Altstadt und der Marienplatz in Rheydt gehören.

Auch der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) zeigt nach Angaben der Stadt an diesen Orten erhöhte Präsenz. Das Jugendamt sucht derweil Kontakt zu den Erziehungsberechtigten strafauffälliger Jugendlicher. Und die Justiz hat in der Vergangenheit bereits Intensivtäter in Haft gesteckt. Durch das junge Alter der Täter ist das aber mit Hürden verbunden.

(capf)