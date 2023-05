Brauchtum in Mönchengladbach London oder Neuwerk? Für die Jecken keine Frage

Und noch etwas war zeitgleich an diesem Samstag: In London wurde Charles III. zum König gekrönt – und in Neuwerk nahm „Charles“ Karl Schäfer, Präsident des Verbandes, die Glückwünsche von Vertretern der 115 Mitgliedervereine, Gesellschaften und Verbände entgegen. „Charles“ Schäfer entschuldigte sich karnevalistisch bei seinen Gästen damit, dass er alles versucht habe, den neuen britischen König um Verlegung seiner Zeremonie zu bitten, doch habe der abgelehnt, denn schließlich, so das Argument, stand der Londoner Zeitpunkt früher fest. Der Stimmung der Neuwerker Feierstunde tat die Gleichschaltung der beiden Ereignisse jedenfalls keinen Abbruch.