Fußball-Europameisterschaft 2024 Jetzt doch noch mehr Public Viewing in Mönchengladbach

Viele Jahre mussten Fußballfans in Mönchengladbach auf öffentliches Rudelgucken verzichten. Seitens der Stadt war nichts organisiert worden. Wer die Spiele in der Gemeinschaft verfolgen wollte, konnte das nur privat organisiert oder in Kneipen, die Spiele übertrugen. Das war auch bis Mitte dieser Woche noch so. Kurz vor der EM-Generalprobe der deutschen Mannschaft im Borussia-Park am heutigen Freitag (7. Juni) fiel dann offenbar doch eine andere Entscheidung. Zur EM wird es seit Jahren zum ersten Mal wieder ein großes Public Viewing mit städtischer Beteiligung geben.