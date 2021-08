Sommermusik am Schloss Rheydt : Rockband Jethro Tull spielt Zusatzkonzert in Mönchengladbach

Rockband Jethro Tull spielt Zusatzkonzert in Mönchengladbach

Sommermusik am Schloss Rheydt

Rheydt Das Konzert der Rocklegende Ian Anderson und seiner Band beim Sommermusik Schloss Rheydt ist seit über einem Jahr ausverkauft. Nun spielt Jethro Tull ein Zusatzkonzert – und dafür gibt es noch Tickets.

Das war eine aufregende Woche für Sommermusik-Veranstalter Günter vom Dorp. Zunächst kam die finale Genehmigung für die beliebten Konzerte im Schloss. Dann meldete sich das Management von Nico Santos und teilte mit, dass seine für den August geplanten Shows alle ins nächste Jahr verlegt werden müssen. „Wir alle haben gehofft, aber das Warten hat uns nicht in die Hände gespielt. Die Vorbereitungszeit für die Open-Air Tour reicht nicht mehr aus. Wir sehen uns im Sommer 2022“ schreibt Nico Santos auf seiner Fanseite. Er kommt nun am Freitag, 26. August 2022 nach Mönchengladbach . Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert ist schon seit Monaten ausverkauft.

Am Sonntag, 22. August steht Rocklegende Ian Anderson mit Jethro Tull auf der Sommermusik-Bühne. Für das Konzert gibt es seit mehr als einem Jahr keine Tickets mehr. „Immer wieder rufen Fans an und hoffen doch noch ein paar Karten zu bekommen“ berichtet Günter vom Dorp.

Durch die Verschiebung des Santos Konzerts bot sich nun die Chance auf ein Zusatzkonzert. Ein kurzer Anruf bei dem Briten und beide waren sich schnell einig. „Ich fliege mit der Band einen Tag früher von London nach Mönchengladbach und wir spielen am Samstag ein spontanes Zusatzkonzert.“ versprach der Mann mit der Querflöte und legte kurzerhand seine Flüge um.

Seine Vorfreude auf die Auftritte in Mönchengladbach ist riesengroß. „Ein Konzert in einem alten Renaissanceschloss ist wie ein Geschenk“ gesteht Ian Anderson gerne. Andere Konzerte seiner „Anniversary-Tour“ in Deutschland wurden erneut verschoben. Nun kommt Jethro Tull exklusiv für die beiden Shows nach Deutschland.