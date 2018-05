Serie Galerien In Mg : Jede Ausstellung ist eine Gratwanderung

Die Galeristen Erika Grandt und Rainer Rieger können zu vielen Künstlern, zu vielen Arbeiten Geschichten erzählen. Foto: Detlef Ilgner

Mönchengladbach Erika Grandt und Rainer Rieger betreiben seit 1985 die Galerie an der Wallstraße. Mehr als 40 Künstler haben sie in ihrem Programm. Viele von ihnen haben sie sicher schon ein halbes Dutzend Mal ausgestellt.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Am 18. Oktober 1985 eröffneten Rainer Rieger und Erika Grandt die Wallstraßengalerie und zeigten eine Ausstellung mit Arbeiten von Paul Seuthe. Freunde aus dem sauerländischen Werdohl hatten Rieger und Grandt auf den Künstler aus ihrem Ort aufmerksam gemacht. Seuthe kam eigentlich aus der Architektur, hatte in Studentenzeiten das Atelier von Christian Rohlfs mit umgebaut und war so mit Malerei vertraut geworden. Er ist erst in den "sicheren Architektenberuf" gegangen, erzählt Rainer Rieger, hat später aber Kunst gemacht, und dabei vor allem informell gearbeitet. Paul Seuthe ist 1997 gestorben - für Rieger und Grandt ist er noch sehr lebendig.

Aber so ist das bei den beiden Galeristen: Zu vielen Künstlern, zu vielen Arbeiten können sie Geschichten erzählen. Und sie wissen, was aus den Menschen geworden ist. Zu vielen der Künstlerinnen und Künstler, die sie seit Jahren begleiten, ist eine Freundschaft entstanden. Selten haben sie den Kontakt zu einem von ihnen verloren.

Mehr als 40 Künstler haben Rieger und Grandt in ihrem Programm, viele von ihnen haben sie sicher schon ein halbes Dutzend Mal ausgestellt. So können die Sammler und regelmäßigen Besucher der Galerie die Entwicklungen der Künstler in den etwa vier Ausstellungen im Jahr gut mitverfolgen.

Rainer Rieger ist Mönchengladbacher, Erika Grandt stammt aus Hamburg. Lange Jahre haben sie abwechselnd in Italien und Deutschland gelebt, sind zwischen diesen Welten gependelt. Als sie einmal in Mönchengladbach waren, saßen sie im Café an der Wallstraße und bemerkten den Wollladen gleich nebenan. Bei ihrem nächsten Besuch war das Geschäft aber geschlossen.

Die Idee, dort eine Galerie zu öffnen, nahm Gestalt an. Die Nachforschung ergab, dass das Haus Wolfgang Wedershoven, dem damaligen Vorsitzenden des Museumsvereins, gehörte. Nachdem der von ihren Plänen erfahren und sich vergewissert hatte, dass die Beiden "risikofreundlich" seien, bekamen sie den Raum. "Was Hässliches" hätte Wedershoven nicht genommen, erzählen die beiden Galeristen.



zurück

weiter

Rainer Rieger und Erika Grandt, die selbst Künstlerin ist, entscheiden immer gemeinsam, welchen Künstler sie ausstellen. "Keiner weiß vorher, ob die Kunst gefällt", sagt Grandt. Es sei immer eine "Gratwanderung". Eine, die sie in den vergangenen 33 Jahren erfolgreich bewältigt haben.

Zu Anfang, so erinnert sich Rieger, waren zwei Drittel der ausgestellten Arbeiten figurativ - "das liegt uns schon sehr". Aber mit den Jahren hat sich das verändert und im Programm der Wallstraßengalerie finden sich zahlreiche abstrakt arbeitende Künstler und Künstlerinnen. Eine von ihnen ist die in Krefeld lebende Brigitta Heidtmann. Ihre Arbeiten werden regelmäßig gezeigt. Sie gehört zu den regionalen Künstlern, Robert Heijkoop aus Mönchengladbach ist ein weiterer unter ihnen. Andere kommen aus Frankreich, Belgien oder den Niederlanden.

Nach der Grenzöffnung zwischen West- und Ostdeutschland dauerte es nicht lange, da "sprangen wir ins Auto", so erzählt Rieger, und die beiden Galeristen entdeckten die Künstler aus den "neuen" Bundesländern. Seitdem sind Künstler wie Gert Mackensen, Falko Behrendt, Moritz Götze und Otto Sander Tischbein regelmäßig zu Gast in Mönchengladbach und bereichern die Kunstszene. Ihre Sammler, so erzählen Grandt und Rieger, haben aus Leidenschaft gekauft, nicht als Geldanlage. "Wir führen ohnehin nicht die spekulative Kunst."

An Corneille, den belgischen Mitbegründer der Gruppe COBRA, erinnern sich die Galeristen noch gut. Er lebte in Paris und bestärkte und motivierte Rieger und Grandt: In Mönchengladbach sei es fast wie in Paris, so Corneille, da gebe es noch so viele kleine Galerien. Es müsse nicht immer der große Raum sein.

Die Galerie, in der Rainer Rieger auch die Fertigung von Bilderrahmen anbietet, ist dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

(b-r)