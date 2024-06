Zweite Frau in dem Amt Das ist die neue Generalappellmeisterin der Gladbacher Prinzengarde

Die Laune bei Gardisten, Freunden und Gönnern war bestens. Denn das alljährliche Grillfest in der Sommerzeit konnte die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach in diesem Jahr bei sonnigem Wetter draußen feiern – auf dem Rasen vor dem Gardecasino auf dem Gelände der NEW. Das Casino selbst erwies sich 2023 als zu eng. Und so waren Frank Wendler (Vorsitzender der Prinzengarde) und Frank Kindervatter (Vorstandsvorsitzender der NEW) froh, eine Alternative bieten zu können.