Das dominierende Thema das Jahres 2021 war erneut die Corona-Pandemie – und das Hin und Her der Regeln. Das zeigt sich auch in unseren Bildern des Jahres: Es sind Fotos von Nähe, Distanz und Leere.

Kaum ein Ort verbindet all dies so sehr wie das Theater: Bühne und Zuschauerraum sind leer. In den ersten Monaten des Jahres finden im Lockdown keine Aufführungen statt. Als es im Mai wieder erlaubt ist, folgen fünf Premieren in sechs Tagen.