ITK Rheinland mit Sitz in Neuss : Wo das digitale Herz der Stadt schlägt

Die ITK-Spitze im Rechenzentrum (v.l.): Wolfgang Vits, Bodo Karnbach und Matthias Engel. Er ist seit einem Monat neuer Vorsitzender des Zweckverbandes. Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss/ Mönchenghladbach Die ITK Rheinland mit Sitz in Neuss ist einer der größten kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen. Auch die Stadt Mönchengladbach ist Mitglied, der Beigeordnete Matthias Engel ist seit Kurzem Vorsitzender des Zweckverbands. Mittelfristiges Ziel ist es, den Online-Zugang im Verbandsgebiet so weiterzuentwickeln, dass Bürger irgendwann nicht mehr persönlich ins Rathaus müssen.

Für den Zweckverband „ITK Rheinland“ mit Sitz auf dem Neusser Hammfelddamm hat die Sicherheit höchste Priorität. Dafür ist jeder der rund 300 Mitarbeiter, vornehmlich Fachinformatiker und Anwendungsbetreuer, direkt verantwortlich, regelmäßige Schulungen unterstützen sie. Das zahlt sich aus: Cyberkriminalität wird beherrschbar, von monatlich mehr als zehn Millionen Spam-Mails kommen 99 Prozent erst gar nicht an. Firewall-Strukturen auf dem neuesten Stand ergänzen den Schutz, betonen die Verantwortlichen.

Allerdings: „Wir werden aus der ganzen Welt angegriffen, und die Angriffe ändern sich ständig. Die absolute Sicherheit gibt es nicht“, räumt Geschäftsführer Bodo Karnbach ein, der zusammen mit Wolfgang Vits das Team leitet. Gleichwohl müssten die Verbandsmitglieder ganz enorm in Know-How und Personal investieren, um auch nur annähernd die gleiche Sicherheit zu erreichen.

Info Verbandsvorsteher ist Matthias Engel Vorsitz Bei der letzten Zweckverbandsversammlung der ITK Rheinland am 9. Dezember 2020 wurde Matthias Engel (50) einstimmig zum Verbandsvorsteher gewählt. Der Nachfolger von Andreas Falcke ist als Beigeordneter im Verwaltungsvorstand der Stadt Mönchengladbach zuständig für Personal, Bürgerservice, Organisation und IT, für Standes- und Ausländeramt sowie für Ordnungsamt und Feuerwehr. Person Der Volljurist ist im Bergischen Land aufgewachsen und arbeitete in der Immobilienwirtschaft und in Horn-Bad Meinberg am Teutoburger Wald, bevor er 2016 nach Mönchengladbach kam. Wenn ihm Corona Zeit lässt, kümmert er sich am liebsten um sein Haustier, einen tschechischen Wolfshund. Für Matthias Engel liegt der Erfolg der ITK Rheinland „in der Gemeinsamkeit begründet“.

Als „Kommunale Datenverarbeitungszentrale Neuss“ wurde der Zweckverband 1998 gegründet, wuchs durch die Fusion mit der IT-Abteilung der Stadt Düsseldorf im Jahr 2008 zur „ITK Rheinland“, 2016 fusionierte auch die IT-Abteilung der Stadt Mönchengladbach mit dem Verband. Mit diesen beiden Städten, allen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss und dem Kreis selbst hat der Verbund zwölf Mitglieder und ist damit einer der größten kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen. „Es gibt eine Korrelation zwischen dem Erfolg einer Stadt und ihrem Digitalisierungsgrad “ – dieses Ergebnis vieler Studien war für Kommunen frühzeitig Ansporn, aktiv zu werden.

Um den Übergang von der analogen zur digitalen Verwaltung leisten zu können, wären Qualifizierung und Aufstockung des Personals in jeder einzelnen Kommune nötig gewesen – ein enormer Aufwand. So war die Gründung eines Zweckverbands folgerichtig: Die IT Kooperation Rheinland deckt die digitalen Anforderungen mit zunehmendem Maße, schafft Synergien und spart Kosten für jede einzelne Kommune. Sie stellt Datenverarbeitung für 1,3 Millionen Menschen zur Verfügung und hat in den Kommunen 15.000 Anwender.

Ihnen stellt sie leistungsfähige und effiziente Speicher- und Datensicherungslösungen zur Verfügung und bleibt für den technischen Betrieb der Systeme verantwortlich. Mittelfristiges Ziel: Den Online-Zugang im Verbandsgebiet so weiterzuentwickeln, dass der Bürger irgendwann nicht mehr persönlich ins Rathaus Mönchengladbach oder anderer Städte muss.

Bereits heute stehen mehr als 400 Fachverfahren zur Verfügung. Das reicht vom Bürgerservice-Portal über Kfz-Kennzeichen-Ausgabe und Anwohnerparken bis zur Sicherheit und Ordnung. Die Online-Anhörung bei Ordnungswidrigkeiten ist bereits Praxis wie auch die Schul-, VHS- und Musikschulverwaltung. Aktuelle Entwicklungen sind etwa der Kita-Navigator oder ein Serviceportal für Mitarbeiter mit Zugriff auf Gehaltsabrechnungen.