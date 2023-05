Bundesweite Durchsuchungen Mönchengladbacher Wohnobjekt bei Razzia durchsucht

Mönchengladbach · Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit einem organisierten Spendennetzwerk für die ausländische terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“. Was in Mönchengladbach im Fokus stand und was Innenminister Reul bei seinem Besuch in der Vitusstadt dazu sagte.

31.05.2023, 16:48 Uhr

In Mönchengladbach-Eicken sollte an dieser Stelle eine Islamschule entstehen. (Archivfoto) Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Von Gabi Peters und Denisa Richters

Bei der bundesweiten Razzia gegen Islamisten ist auch ein Wohnobjekt in Mönchengladbach durchsucht worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Festnahmen habe es in der Vitusstadt aber nicht gegeben. Informationen unserer Redaktion zufolge stand eine Frau im Fokus, die in Verbindung mit einem organisierten Spendennetzwerk für die ausländische terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“ (kurz: IS) stehen soll.