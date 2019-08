Kostenpflichtiger Inhalt: Gladbacher Investoren kaufen Flugzeug : Star der Oldie-Flieger bald in Gladbach?

Der viermotorige Oldtimer-Airliner Super Constellation aus der Schweiz. Mönchengladbacher Investoren sollen das Flugzeug gekauft haben. Foto: Jürgen Schelling

Mönchengladbach/Zürich Der viermotorige Oldtimer Super Constellation ist legendär. Jetzt wurde einer dieser seltenen Klassiker von einem Schweizer Verein an eine Investorengruppe aus Mönchengladbach verkauft. Sie will ihn wieder in die Luft bringen.