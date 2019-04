Interview mit Caritas Mönchengladbach : „Stadt ist beim sozialen Wohnungsbau in der Pflicht“

Christof Wellens (links) und Frank Polixa. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa und Vorsitzender Christof Wellens sprechen über Pflegeangebot, Wartelisten und Wohnungsnot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf, Inge Schnettler und Holger Hintzen

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen ist groß, es gibt auch in Mönchengladbach Wartelisten. Nach welchen Kriterien wird ausgesucht, wer einen Platz in einer Pflege-Einrichtung bekommt?

Christof Wellens Es gibt auch bei der Caritas Wartelisten, weil wir eine hohe Belegung jenseits der 98 Prozent haben. Wenn dann in einem Stadtteil fünf Senioren gleichzeitig einen Platz in einem Altenheim benötigen, geht das nicht sofort. Aber wir machen andere Angebote.

Info Der Caritasverband in der Region MG Mitarbeiter Die Caritas hat in Mönchengladbach 720 Mitarbeiter und 300 ehrenamtlich Engagierte. Aufgaben Sie engagiert sich in der Schuldner- und Sozialberatung, Seniorenbegleitung, betreibt einen ehrenamtlichen Palliativdienst, Gemeindesozialarbeit, ein Freiwilligenzentrum sowie Familienpflege. Ein Schwerpunkt ist die Pflege.

Frank Polixa Wir wollen jedem helfen, der unsere Unterstützung benötigt, aber der dringendste Fall bekommt natürlich zuerst den Platz. Bei den anderen machen wir Überbrückungsangebote, zum Beispiel durch Kurzzeitpflege, ambulante Dienste oder Tagespflege. Wir beraten die Betroffenen und ihre Angehörigen neutral und suchen nach Möglichkeiten. Wir arbeiten dabei in vielen Netzwerken zusammen und haben auch kein Problem damit, wenn die Betroffenen nach der Beratung Pflegeeinrichtungen oder –dienste anderer Träger auswählen.

Der Pflegebedarf steigt in einer alternden Gesellschaft. Der Caritasverband in der Region Mönchengladbach bietet verschiedene Formen der Pflege an. Welche sind das?

Polixa Wir halten ein großes Angebot vor. In den vier Caritaszentren in Rheydt, Neuwerk, Giesenkirchen und Holt stehen 395 stationäre Altenheimplätze zur Verfügung, außerdem 16 Plätze in der Kurzzeitpflege in Holt, die wir im vergangenen Sommer nach Umbau wiedereröffnet haben. Hinzu kommen drei Tagespflegeangebote in Korschenbroich, Venn und Holt, mit denen wir rund 150 Senioren erreichen. Unser ambulanter Pflegedienst versorgt über 500 Patienten in ihrer häuslichen Umgebung. Außerdem liefert der Mahlzeitendienst täglich 160 Essen. Und 2500 Menschen in Mönchengladbach und Viersen haben den Caritas-Hausnotruf. Neu geschaffen haben wir zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften in Holt.

Brauchen wir in Mönchengladbach eigentlich noch mehr stationäre Pflegeplätze?

Polixa Nein, es werden eher mehr ambulante Angebote gebraucht. Die Stadt macht regelmäßig Abfragen. 2017 waren in einer Stichtagsabfrage 57 Plätze in Alten- und Pflegeheimen in der Stadt frei. Zwei neue Altenheime kommen noch hinzu. Dann ist das stationäre Angebot ausreichend. Die ambulanten Pflegedienste haben mehr Schwierigkeiten, alle Patienten zu versorgen, denn viele Menschen wollen möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben. Im Übrigen wäre es vermutlich auch schwierig, für weitere Altenheime das Personal zu finden. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt.

Woran liegt es, dass Pflegekräfte fehlen? Wird der Job zu schlecht bezahlt?

Polixa Da muss ich widersprechen. Die Pflege wird nicht schlecht bezahlt. Ein Auszubildender im ersten Lehrjahr verdient 1140 Euro brutto. Nach der Ausbildung geht niemand, der eine Vollzeitstelle hat, bei uns mit Zulagen unter 3000 Euro brutto raus. Dazu kommen noch viele Nebenleistungen, zum Beispiel die kirchliche Zusatzversorgungskasse. Außerdem gibt es Zeitwertkonten, betriebliches Gesundheitsmanagement, Fort- und Weiterbildungsangebote und vieles mehr. Bei uns lässt sich eine Leitungsfunktion auch mit Familie und Kindern verbinden. Der Personalmangel ist keine Folge fehlender Attraktivität der Arbeitsbedingungen, sondern ein generelles Problem. Auch die Polizei oder das Handwerk sucht ja Personal.

Aber das Personal in der Pflege ist überfordert und klagt über eine hohe Belastung.

Wellens Ich spreche viel mit den Caritas-Mitarbeitern und stelle eine hohe Grundzufriedenheit bei ihnen fest. Es könnte immer besser sein, aber es gibt mehr Licht als Schatten. Natürlich ist gute Pflege teuer.

Polixa Die Plätze in den Heimen von tariflich gebundenen Trägern, wie Caritas, Diakonie oder Sozialholding, haben ihren Preis, weil wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen. Ein Altenheimplatz mit einer 24-Stunden-Betreuung kann nicht günstig sein.

Können wir uns die Pflege denn dann überhaupt leisten?

Polixa Wir haben ein gutes System in Deutschland. Die Pflegeversicherung ist eine Art Teilkasko, der Rest wird über das eigene Vermögen finanziert. Dann kommen die unterhaltspflichtigen Kinder oder der Staat übernimmt die Kosten. Jeder Mensch erhält so einen Altenheimplatz.

Aber für die Kinder kann es sehr teuer sein.

Wellens Kinder können ab einem Einkommen (bei Eheleuten) von 3.000 Euro netto zum Elternunterhalt herangezogen werden, außerdem wird ihnen ein hohes Schonvermögen zugesprochen.

Wenn Sie Kaiser von Deutschland wären, was würden Sie an der Pflege ändern?

Polixa Es hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren viel geändert. Durch die Pflegestärkungsgesetze konnten wir mehr Personal einstellen, zum Beispiel Betreuungsassistenten. Demenz wird in den Pflegegraden berücksichtigt. Die Ausbildung der Alten- und Krankenpfleger wird zusammengelegt und zwei Jahre lang generalistisch unterrichtet. Das alles ist positiv, aber es wäre nötig, Bürokratie abzubauen. Jedes Heim wird heute ständig geprüft, mehr als jedes Atomkraftwerk. Wir müssen den Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt rücken und auf die Ergebnisqualität sehen. Die Lösung für den Fachkräftemangel sehe ich am ehesten in multiprofessionellen Teams, in die auch hauswirtschaftliche Kräfte oder Seniorenbegleiter eingebunden sind.

Thema Wohnungsnot: Sie haben im vergangenen Jahr sehr plakativ ein „Zimmer auf der Straße“ aufgebaut, um zu zeigen, dass mehr Wohnraum benötigt wird. Wird sich die Caritas auch in diesem Bereich engagieren?

Wellens Die Caritas ist ein Unterstützerverband für alle sozial Benachteiligten, auch die Menschen auf der Straße. Ja, wir wollen versuchen, ein weiteres Angebot zu schaffen. Der Caritasverband verfügt bereits über 110 Wohnungen in Mönchengladbach und Korschenbroich, von denen rund zwei Drittel sozial gefördert sind.

Polixa Wir suchen aktuell ein Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohnungen in zentraler Lage, das wir bewirtschaften und in dem der Verein Wohlfahrt den Betreuungspart übernimmt. Es gibt insgesamt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. In den letzten fünf Jahren sind 1700 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Ohne Wohnung aber helfen alle Unterstützungsangebote nichts. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf.

Wäre eine fixe Quote für Sozialwohnungen bei Neubauprojekten eine Lösung? Die Stadt lehnt das ab und setzt stattdessen auf Flexibilität.

Wellens Die Stadt ist in der Pflicht. Sozialer Wohnungsbau sollte ein Schwerpunkt sein.

Polixa In Neubaugebieten sollte es 30 Prozent sozial geförderten Wohnungsbau geben. Das trägt auch zur Durchmischung bei und verhindert die Bildung von sozialen Brennpunkten.

Werden Sie als Gesprächspartner von der Stadt gesucht, wenn es um soziale Fragen geht?

Wellens Wir stehen zur Verfügung und können unsere Expertise einbringen. Aber wir werden bei planerischen Aspekten nicht unbedingt gefragt.

Polixa Aber wir stehen in regelmäßigem Austausch mit der Stadt und sind in Arbeitskreisen dabei.

Sie betreiben die heilpädagogische Kita auf dem Gelände der Paul-Moor-Schule. Aber es ist ein Umzug geplant.

Polixa Ja, wir ziehen in ein Gebäude an der Espenstraße um, das die Kreisbau errichtet, und vergrößern das Angebot damit. Es wird fünfgruppig mit drei inklusiven und zwei heilpädagogischen Gruppen. Auch das Frühförderzentrum zieht dorthin. In der Nähe ist die Kirche St. Johannes, die wir für Senioren umbauen. Es wird 23 Wohnungen und eine Tagespflege geben. Das passt alles gut zusammen. Wir schaffen ein neues Zentrum.

Wann ist es soweit?