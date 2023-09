Top-20-Streamerin aus Mönchengladbach Wie sich „Anni The Duck“ kreativ auslebt

View this post on Instagram

Inzwischen ist sie seit rund sieben Jahren über soziale Medien wie YouTube oder Twitch bekannt. Seitdem ist Anissa aka „Anni The Duck“ live am Spielen, Malen, Töpfern, Kochen und was ihr sonst noch in den Sinn kommt. Ihre Internet-Posts zeigen, wie groß ihre Bandbreite ist.

Anni wurde 1997 in Rheydt geboren. Sie macht YouTube-Videos und Twitch-Streams, also Live-Übertragungen.