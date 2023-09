Traditionsveranstaltung in Mönchengladbach Das bietet der Internationale Militärwettkampf an Schloss Rheydt

Mönchengladbach · Am Samstag, 30. September, treten 60 Teams aus sechs Nationen beim ältesten Vielseitigkeitswettbewerb der Bundeswehr an. Was dahintersteckt und was es dort zu sehen geben wird.

25.09.2023, 17:32 Uhr

14 Bilder Bilder aus der Historie des ältesten Militärwettkampfs in Europa 14 Bilder Foto: Udo Dewies

Den Kletterturm bezwingen, mit dem Schlauchboot übersetzen, gemeinsam Marschieren, zielgenau schießen und Wissenstests bestehen – beim „Internationalen Mönchengladbacher Militärwettkampf“ (kurz „IMM“) stellen 60 Teams aus sechs Nationen ihr Können unter Beweis. Der älteste Vielseitigkeitswettbewerb der Bundeswehr kehrt am Samstag, 30. September, zurück ans Schloss Rheydt, Schlossstraße 508. Die Wettkämpfe starten gegen 7.30 Uhr, das Bühnenprogramm um 12 Uhr. Für Besucher gibt es wieder einiges zu entdecken. Da wären zum einen die sportlichen Leistungen der Soldaten und Reservisten der Bundeswehr sowie befreundeter in- und ausländischer Einheiten und der Angehörigen von Behörden, Organisationen und Einrichtungen mit Sicherheitsaufgaben. Eine Mannschaft besteht auf vier Personen. Die Teams konkurrieren um den Gesamtsieg samt Auszeichnung des Bundesministeriums der Verteidigung. Für die beste ausländische Mannschaft gibt es einen Preis von Schirmherr Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Gleichzeitig fördert der Wettkampf die internationale Kameradschaft, den Austausch und Kostenpflichtiger Inhalt hat sogar schon mindestens zwei internationale Ehen gestiftet. Zusätzlich bietet er eine Bühne für die Verbände und Organisationen. Und so sind da zum anderen die verschiedenen Vorführungen und Ausstellungen, die Besucher ans Schloss locken. Spezialfahrzeuge wie „Fuchs“ und „Fennek“ und ein Flugfeldlöschfahrzeug können ebenso wie militärhistorische Maschinen auf dem großen Parkplatz hautnah erlebt werden. Dort verspricht der Überschlagsimulator ereignisreich zu sein. Gleiches gilt für den SAR-Helikopter, der um 13 und 15 Uhr auf der großen Wiese am Schloss – unweit mehrerer Wettkampfstationen – startet und landet. Die Vorführung der Diensthundestaffel erfolgt in dem Bereich ab 14 und ab 16 Uhr. Frau Leutnant bezwingt den Kletterturm Internationaler Militärwettkampf in Mönchengladbach Frau Leutnant bezwingt den Kletterturm Das bietet Europas ältester militärischer Vielseitigkeitswettkampf IMM am Schloss Rheydt in Mönchengladbach Das bietet Europas ältester militärischer Vielseitigkeitswettkampf Im Bereich des Schlosses sind Infostände aufgebaut. Dort kommen auch Modellbaufans auf ihre Kosten, es wird ein Kinderschminken geboten, und die berühmte Erbsensuppe aus der Feldküche darf natürlich auch nicht fehlen. Zum Bühnenprogramm, das mit der Siegerehrung ab etwa 20 Uhr abgeschlossen wird, zählen unter anderem Aufführungen des Jugendblasorchesters der Mönchengladbacher Musikschule, der Reservisten Big Band Rheinland sowie weiterer Musikgruppen. Eine Uniform-Modenschau ist für 14 Uhr angesetzt, ein Bühnengespräch mit Verantwortlichen über die Diensthundeschule für 15 Uhr. Das spezielle Angebot für Gladbach-Fans Borussia-Ticket Das spezielle Angebot für Gladbach-Fans Alle Plus-Inhalte zu Borussia Mönchengladbach, ein täglicher Newsletter und vieles mehr: Unser Abo-Angebot für alle Fans der Fohlen-Elf.​ Zum Angebot Info Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Sie wird durchgeführt vom Landeskommando Nordrhein-Westfalen und der Kreisgruppe Niederrhein im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, unterstützt unter anderem von THW, DRK und JUH. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bilder aus der Historie des ältesten Militärwettkampfs in Europa

(capf)