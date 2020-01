Integrationspreis Mönchengladbach : Integrationspreis mit „Borussia-Summe“

Die Gewinner des Integrationspreises versammeln sich unter dem Banner „Wir sind ein starkes Team“. Darunter die Vertreter des Berufskollegs Rheydt-Mülfort, des Bildungswerks „De Kull“ und der InItiative „Start up in Germany“. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Erstmals konnte die Stadt Mönchengladbach das Preisgeld in Höhe von 1900 Euro auf die ersten drei Plätze aufteilen.

In einem festlichen Rahmen hat die Stadt Mönchengladbach am Donnerstagabend zum siebten Mal ihren Integrationspreis verliehen, mit dem besonderes integratives Engagement gewürdigt wird. Eine große Überraschung gab es: die Spende der Borussia-Stiftung in Höhe von 1150 Euro ermöglichte es erstmalig, das Preisgeld auf drei Preisträger aufzuteilen. Die Stadt steuert 750 Euro bei. Kleines Zahlengeheimnis: Die Summe von 1900 Euro erinnert an das Gründungsjahr der Borussia. Die gute Nachricht: die Borussia-Stiftung hat angekündigt, die Summe auch im kommenden Jahr für den Integrationspreis zur Verfügung zu stellen.

„Integration“, so sagte der 2. Bürgermeister Elsen, der Hans Wilhelm Reiners kurzzeitig vertrat, in der Begrüßung, „geht uns alle an. Vielfalt ist die Basis der Gesellschaft in der Gegenwart und Zukunft.“ Nominiert waren acht Einzelpersonen beziehungsweise Gruppierungen. Mit einer Urkunde, einem kleinen Geschenk und Blumen wurden sie gewürdigt. „Alle sind Gewinner, weil Sie einen wertvollen Beitrag leisten. Und: Sie sind ein Gewinn für die Stadt“, betonte Elsen.

Info Diese Menschen haben die Gewinner ausgewählt Jurymitgieder Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, der Integrationsratsvorsitzender Yilmaz Karaca, die Integrationsbeauftragte Marion Blinten, Markus Frieben von der Borussia-Stiftung, Petra Pigerl-Radtke von der IHK Mittlerer Niederrhein, Mathias Leenenvon der AWO, Axel Tillmanns von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, Christoph Simonsen von der Citykirche, Michael Klever von der Bezirksverwaltungsstelle Nord, Markus Schlütter von der Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration und Azzeddine Sehlaoui vom Projekt MINZE.

Zu den fünf Nominierten gehörten: Van Ri Nguyen, ein Geretteter von der Cap Anamur, der sich in sozialen und integrativen Bereichen einsetzt. Wolfgang Funke, Katharina und Meinulf Barbers haben einen abrahamischen Kalender entwickelt. Martina Gehler fördert die Chancengleichheit vor allem der sozial benachteiligten Menschen. Ursula Hamacher unterstützt die Menschen in der Flüchtlingsunterkunft in Bettrath. Artemis Issangelef Tounis kümmert sich nicht nur um die Belange der griechischen Gemeinde, sondern um alle, die Unterstützung benötigen.

Bei den Schülerinnen, Lehrerinnen und der Schulleiterin Stephany Kerstges vom Berufskolleg Rheydt-Mülfort war der Jubel groß. Ihnen wurde der 1. Preis in Höhe von 900 Euro zugesprochen. „Wir haben eine Projektkultur“, erklärte Sonja Grieger. Ihre Kolleginnen Dilay Tasgin und Annette Banerjee beschrieben das Projekt, mit dem sie sich um den Preis beworben haben: „Wir haben mit vielen Aktivitäten wie zum Beispiel einem Musikvideo oder Partnerinterviews zwischen den Schülern der Internationalen Förder- und denen der Regelklasse Fremdheit überwunden und Kontakte hergestellt.“

Die Schülerinnen, unter ihnen Zahraa Zeaiter, Julia Kreers, Lorin Thamer und Anesa Demhasay, entwarfen auf dem Papier eine Brücke und eine Mauer, die symbolisch für Fremdheit und Verbundenheit stehen. Diese wurde von dem Hausmeister des Kollegs gebaut und auf dem Schulhof aufgestellt. An Ideen für weitere Projekte mangelt es nicht. Die Klassenlehrerin der Internationalen Klasse plant ein Tagebuchprojekt, in dem die Schüler ihre Wünsche, Träume und Fluchterlebnisse notieren und – wenn gewünscht – vortragen.

Der Verein zur aktiven Integrationsförderung „Start up in Germany e. V., Mönchengladbach“ wurde 2017 gegründet. Am Donnerstagabend würdigte die Stadt die Initiative mit den 2. Rang des Integrationspreises. Marghuba Saleh und Sedik Salimi aus Afghanistan sowie Ridwan Banwo aus Nigeria nahmen stellvertretend für alle Kollegen den Preis entgegen. „Wir machen aktive Integrationsförderung. Wir wollen das Potential der Zugewanderten ausschöpfen“, erklärt Salimi. Die Mitarbeiter begleiten die Geflüchteten bei allem, wobei sie Unterstützung benötigen, betreuen Familien, anfangs in den Wohnheimen, nun zu Hause. „Wir sind dabei, eine feste Anlaufstelle zu suchen, zu der die Geflüchteten kommen können“, so Salimi. Neu ist die Idee der Länderabende im Chapeau Kultur, bei denen die Heimat der Geflüchteten in allen Facetten vorgestellt wird.