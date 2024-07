Integration in Mönchengladbach So kam Sivan Mohammed zu ihrem Job

Heute macht sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten in einer Apotheke in Eicken. Dabei ist ihr Weg dahin mit all den Herausforderungen, in einem fremden Land zurechtzukommen, gleichzeitig noch gesundheitliche Herausforderungen in der Familie zu bewältigen und parallel an ihrer eigenen persönlichen Zukunft zu arbeiten, ganz und gar nicht leicht gewesen. Unterstützung hat sie dabei unter anderem im so genannten BIF-Kurs (Berufliche Integration von Frauen mit Migrationshintergrund) der Volkshochschule erhalten.