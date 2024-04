Schock in Mönchengladbach TSB schließt in der Insolvenz

Es brauchte nur wenige Stunden am Montag, um das Ende von mehr als 200 Jahren Firmengeschichte zu verkünden. Das in Zahlungsschwierigkeiten geratene Mönchengladbacher Traditionsunternehmen Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH (TSB) wird geschlossen. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Kier am Montag mit, nachdem das Aus nur wenige Stunden zuvor beschlossen worden war. Ende Februar hatte das Unternehmen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit beantragt. Nur wenige Wochen später ist klar, dass auf dem Betriebsgelände in Neuwerk in Kürze die Lichter ausgehen werden. Zu Ende April wird der Betrieb eingestellt und das Insolvenzverfahren eröffnet, um den Betrieb abzuwickeln.