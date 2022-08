Mitmachaktion auch in Mönchengladbach : Naturschutzbund ruft zum Insektenzählen auf

Mönchengladbach Bei der Mitmachaktion sollen die Verbreitung der Arten und Trends in den Populationen ermittelt werden. Aber es geht auch um Spaß und das Erkunden der Natur.

Und so einfach geht’s: Wer teilnehmen möchte, muss nur eine Stunde Zeit, eine Lupe, die Zählhilfe und ein Bestimmungshandbuch mitbringen. Für letztgenannte bietet der Nabu online etwa einen Insektenbestimmungsschlüssel und auch eine Übersicht zu den gängigen Sechsbeinern in Deutschland an. In einem Umkreis von zehn Metern werden dann alle Insekten bestimmt und pro Art die größte Zahl der gleichzeitig anwesenden Tiere notiert.