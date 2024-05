Die Kriminalpolizei ermittelt Innerhalb kurzer Zeit verschwinden vier Autos aus Mönchengladbach

Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen meldete ein 35-Jähriger auf der Polizeiwache Mönchengladbach den Diebstahl eines Firmenfahrzeugs. Dabei handelt es sich um einen Mercedes Sprinter, den der Mann am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Straße Ahrener Feld in Giesenkirchen geparkt hatte. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug, in dem sich diverses Werkzeug befand, nicht mehr dort.