Einzelhandel, Ambiente, Sicherheit Mönchengladbacher bewerten ihre Innenstädte schlechter

Befriedigend Minus – diese Note (in Ziffern 3,2) geben Passanten den Mönchengladbacher Innenstädten. Dabei wird Gladbach mit der Note 3,1 noch leicht besser bewertet als Rheydt mit 3,4. Das sind die wesentlichen Ergebnisse der Befragung „Vitale Innenstädte“ des Marktforschungsinstituts IFH Köln, die die Wirtschaftsförderung der Stadt (WFMG) am Donnerstag vorstellte. Die Befragung gab es bundesweit in 111 Städten. In Mönchengladbach wurden mehr als 1000 Menschen in der Gladbacher und in der Rheydter Innenstadt befragt.