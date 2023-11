Diskussion in Mönchengladbach „Zwei Innenstädte wird es nicht mehr geben können“

Die Zeit, in der sich in einer Innenstadt großräumig ein Geschäft an das andere reiht, ist vorbei. Diese Grundannahme von Professor Gerrit Heinemann bestätigten bei einer Podiumsdiskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema „Zukunft der Innenstädte“ im Humanistischen Gymnasium seine Gesprächspartner Günter Krings (CDU-Bundestagsabgeordneter), Mathias Eckert (Fynch-Hatton-Geschäftsführer) und CDU-Ratsherr Matthias Johnen.