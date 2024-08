Mönchengladbach bewerten Stadt plant große Umfrage zur Situation in den Zentren

Welche Konzepte wirklich Wirkung zeigen, wird allerdings erst nach deren Umsetzung deutlich. So nehmen Mönchengladbacher etwa den neu gestalteten Geropark besser an als den Hans-Jonas-Park – zumindest nach Beobachtungen unserer Redaktion. Und vieles braucht Zeit. So sollen in Gladbach und Rheydt zwarKostenpflichtiger Inhalt städtebauliche Sanierungsgebiete eingerichtet werden, die Immobilienbesitzer mehr in die Pflicht nehmen. Weil damit aber erhebliche Eingriffe in die Rechte von privaten Eigentümern einhergehen können, sind vorher wichtige, aber eben auch langwierige Untersuchungen notwendig.