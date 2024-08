Inklusion in Mönchengladbach „Wir müssen alle Menschen in Rheydt mitnehmen“

Die Bevölkerung in Rheydt zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus, das ist beim ersten Netzwerktreffen des Projekts „Rheydt Inklusiv“ unübersehbar: Menschen mit Migrationsgeschichte, Rollstuhlfahrer, junge und alte Rheydter sitzen im Paritätischen Zentrum nebeneinander. Die rund 60 Teilnehmer wollen Ideen entwickeln, wie das Leben im Stadtteil barrierefreier gestaltet werden kann. „Und dabei müssen wir alle Menschen in Rheydt mitnehmen und Kompromisse finden“, betont Peter Gabor. „Menschen mit einer Sehbehinderung wünschen sich zur Orientierung Stufen und Kanten. Rollstuhlfahrer brauchen dagegen abgeflachte Bordsteinkanten und Rampen.“ Das alles zusammenzubringen sei nicht einfach, aber wichtig damit alle gerne im Stadtteil wohnen, sagt Gabor, der selbst eine Seh- und Hörbehinderung hat, bei der SPD in Mönchengladbach aktiv ist und zum Vorstand des Vereins „LAG Selbsthilfe NRW“ gehört.