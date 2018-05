Mönchengladbach : Initiative Hey!Rheydt macht Tam-Tam im Theaterpark

Mönchengladbach Der Theaterpark ist ganz schön in die Jahre gekommen - und anstatt dabei zuzusehen, hat die Initiative Hey!Rheydt beschlossen: "Hier muss mal wieder was passieren." Darum wird für Samstag, 16. Juni, 15 bis 17 Uhr, zu Spiel, Spaß und viel Tam-Tam in den Park an der Odenkirchener Straße eingeladen. Es wird mehrere Aktionen geben: Mit Outdoorspielen und Trommelrhythmen soll die Grünanlage aus dem Schlaf erweckt werden. Ein Geschichtenpicknick unter Bäumen wird von der interkulturellen Familienbibliothek Rheydt und dem Verein "mentor" unterstützt, für die Verpflegung sorgt das Café Linol, das an diesem Tag extra früh öffnet. Und weitere Spiele dürfen natürlich gerne von Zuhause mitgebracht werden. Auch die Stadtplaner und das Quartiersmanagement Rheydt werden mit dabei sein, um sich im Dialog mit den Teilnehmern über deren Vorstellungen zur Gestaltung des Parks auszutauschen.

Das Motto des Deutschen Kinderhilfswerks lautet in diesem Jahr "Lasst uns draußen spielen" - das wird von Hey!Rheydt aufgegriffen. Die Initiative macht auf die schwindenden Freiräume aufmerksam, gleichzeitig wird deren Wichtigkeit für Kinder und Jugendliche betont. Tam-Tam im Theaterpark setzt genau da an: Kindern, Jugendlichen und ihren Familien wird die Möglichkeit geboten, den öffentlichen Freiraum ganz nach Lust und Laune für sich zu nutzen.

Seit 2014 stellt die Arbeitsgemeinschaft Hey!Rheydt in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Projekte für und mit Kindern und Jugendlichen in Rheydt auf die Beine, damit ihre Wünsche an den öffentlichen Raum Gehör finden. Daraus ist etwa der Spielplatzfinder entstanden, der im Quartiersbüro Rheydt und der Stadtbibliothek erhältlich ist. Auch der Kinderrettungsanker wurde von Hey!Rheydt initiiert.

(isch)