Mönchengladbach: In Giesenkirchen rockten Matrosen

Mönchengladbach Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft ist stolz auf ihre Nachwuchsarbeit.

Bereits am vergangenen Wochenende feierte die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Giesenkirchen ihr großes Schützenfest. "Es war ein rundum gelungenes Fest, das anders war, als die Feste in den Jahren zuvor", schwärmt Brudermeister Ralf Kremer. Das Königspaar Norbert Blum und Jessica Rankers kam vom Marinezug "Kajüte 99". Das habe es in Giesenkirchen noch nicht gegeben. "Unser König hatte einen Freund aus Düsseldorf eingeladen, der eine Rebellen-Uniform trug. Er sah so aus wie Captain Jack Sparrow", erzählt Kremer.