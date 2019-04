Gärtnern in Mönchengladbach : Kaffeesatz für den Rhabarber

Die Berggarten-Saison hat begonnen. Auch an kalten Tagen arbeiten Jutta Muntan und Hannelore Fränken (v.l.) in dem Mitmachgarten. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Der Kohlrabi wächst geschützt in Toilettenpapierrollen. So haben die Kaninchen keine Chance, ihn vorzeitig zu futtern. Radieschen und Möhren gedeihen in einem Beet, weil sie sich so gut vertragen. In der Berg-Garten-Oase ist Frühling.

„Ach, der Rhabarber, den müssen wir bestäuben“, sagt Jutta Muntan, als sie durch den Gemeinschaftsgarten Berg-Garten-Oase geht. Sie greift in ihre Tasche und holt eine Portion getrockneten Kaffeesatz heraus. Das meint sie also mit „bestäuben“. Kaffeesatz ist Dünger für den Rhabarber, er gibt der Pflanze Nährstoffe und lässt ihn kräftig wachsen.

Es schneit an diesem Aprilnachmittag, und es ist richtig kalt und usselig. Ein unangenehmer Nordost-Wind fegt um die Ecke. Und dennoch: Die Garten-Saison hat begonnen. Auch in der Berg-Garten-Oase zwischen der Volkshochschule und der Musikschule an der Lüpertzender Straße. Der Bürgergarten ist ein Projekt, das von den Mitgliedern der Initiative „Transition Town“ seit einigen Jahren gehegt und gepflegt wird. Jeden Samstag kommt, wer möchte, und erledigt das Harken, Rupfen, Schneiden, Pflanzen, Säen und mit ein wenig Glück auch das Ernten.

Info Die Berg-Garten-Oase ist öffentlich zugänglich Transition Town hat unterhalb der Volkshochschule die Berg-Garten-Oase angelegt. Der Garten ist öffentlich. Angebaut werden Kräuter, Obst und Gemüse. Wasser Bewässert wird die 500 Quadratmeter große Oase mittels eines Wassertanks.

An diesem ruppigen Aprilnachmittag sind außer Jutta Muntan nur Hannelore Fränken aus dem Vorstand von Transition Town und Barbara Welte, ein aktives Mitglied, bei der Arbeit.

500 Quadratmeter groß ist der Garten mitten in der Innenstadt von Mönchengladbach. Und er ist tatsächlich eine echte Oase: Hier kann man schon Johannisbeerrispen entdecken, der Kirschbaum blüht tapfer gegen die eisige Kälte an, die Erbsenpflänzchen schauen aus der Erde heraus, die Bohnen ebenfalls. Traubenhyazinthen und Ringelblumen verhelfen dem Garten zu hübschen Farbtupfern.

Aber leider liegt auch jede Menge wilder Müll herum. Jutta Muntan macht sich mit einem Picker und einer Tüte daran, ihn aufzulesen. Der Bürgergarten ist ein offener Garten. Er ist für jeden zugänglich: zum Sitzen, zum Faulenzen und Abschalten, zum Genießen, zum Arbeiten und zum Ernten. Und was öffentlich zugänglich ist, leidet unter genau dem Vorteil des Öffentlichen: Nicht jeder empfindet die gleiche Verantwortung für den Garten, akzeptiert das Verbot von Flaschen. Mancher lässt besagten Müll liegen oder verwüstet Beete.

Und dennoch: Die Mitglieder von Transition Town lassen sich nicht unterkriegen. Sie lieben es, hier gemeinsam zu ackern, wie Barbara Welte es beschreibt. Und es ist ja auch tatsächlich ein großartiges Projekt, das dabei hilft, die Stadt aufzuwerten.

Der Bürgergarten wird konsequent unter ökologischen Gesichtspunkten bearbeitet, erklärt Hannelore Fränken. Senf dient als Gründüngung, es wird Flächenkompostierung praktiziert, bei der totes Pflanzenmaterial auf dem Boden verteilt wird, wo es sich zersetzt und der Erde so wertvolle Nährstoffe zurückgibt. Im letzten Jahr wurde mit Sojabohnen experimentiert. Die Berg-Garten-Oase beteiligte sich als einer von zahlreichen Gärten und testete unterschiedliches Saatgut.