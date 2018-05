Mönchengladbach: "In 80 Minuten um die Welt"

"In 80 Minuten um die Welt"

RP-Musikredakteur ist in Großheide zu Gast. Foto: Endermann

Mönchengladbach Wolfram Goertz hält seine musikalischen Vorträge diesmal in Großheide.

In Mönchengladbach sind seine Hör-Abende längst Tradition, diesmal tritt Wolfram Goertz, Musikredakteur der Rheinischen Post, zwei Mal in der evangelischen Johanneskirche Mönchengladbach-Großheide auf. Das Motto lautet: "In 80 Minuten um die Welt."