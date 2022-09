Pandemie-Bekämpfung in Mönchengladbach : Stadt verimpft jetzt auch den neuen Omikron-Booster

Mönchengladbach Der Impfstoff von Biontech ist speziell auf die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 angepasst. Welchen Schutz das bieten soll und wie die aktuelle Empfehlung zu dem Vakzin aussieht.

Dieses Warten hat jetzt, schneller als gedacht, ein Ende – auch in Mönchengladbach . Wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilt, sind dem Gesundheitsamt 60 Vials (jedes dieser Fläschchen enthält sechs Impfdosen) geliefert worden. Das sei so viel wie bestellt wurde, und auch ausreichend bei der aktuellen Nachfrage, so der Sprecher.

Der Bedarf an dem neuen bivalenten Vakzin ist in dem städtischen Impfzentrum durchaus gegeben: Am vergangenen Freitag haben sich dort 70 Personen impfen lassen, am vergangenen Mittwoch 93 und am Freitag, 16. September, 127. Ab dem Tag, an dem der erste Omikron-Booster im Impfzentrum angeboten wurde, ist dort die Zahl der verabreichten Impfdosen gestiegen.