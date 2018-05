Zahl der Arbeitnehmerinnen in Mönchengladbach steigt: Immer mehr Frauen haben einen Job

Zahl der Arbeitnehmerinnen in Mönchengladbach steigt

Ümit Celepoglu an ihrem neuen Arbeitsplatz in der Arbeitsagentur. Foto: Raupold

Mönchengladbach Die Zahl der Arbeitnehmerinnen in Gladbach steigt seit Jahren. Aber eine Auszeit vom Beruf für die Familie bereitet vielen Frauen Probleme beim Wiedereinstieg. Und mehr als 4000 arbeitslose Frauen haben gar keine Berufsausbildung.

Ümit Celepoglu hat es geschafft. Nach Familienphasen, Stellenwechsel und Arbeitslosigkeit hat die heute 44-Jährige an einer achtmonatigen Qualifizierungsmaßnahme der Agentur für Arbeit teilgenommen, sie erfolgreich absolviert und direkt im Anschluss die perfekte Stelle gefunden - im Vorzimmer von Angela Schoofs, der Chefin der Mönchengladbacher Arbeitsagentur. "Die Weiterbildung war sehr sinnvoll", stellt Ümit Celepoglu fest. "Ich konnte meine Kenntnisse auffrischen und auf den neuesten Stand bringen."

Die Mutter von drei Kindern hatte ursprünglich Bekleidungsnäherin gelernt, dann eine Umschulung zur Industriekauffrau gemacht und als Sachbearbeiterin sowie Assistentin der Geschäftsführung gearbeitet. Ihre Erwerbsbiografie weist durch Familienphasen und Arbeitslosigkeit Lücken auf. Ein Berater der Arbeitsagentur empfahl deshalb eine Weiterbildung im Bereich Projekt- und Teamassistenz. Genau das Richtige, wie sich herausstellte. "Die Weiterbildung für Berufsrückkehrerinnen dient dazu, ältere Qualifikationen auf den neuesten Stand zu bringen, damit die Bewerberinnen wieder wettbewerbsfähig sind", sagt Angelika König, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. "Der Arbeitsmarkt verändert sich stark, gerade im Bereich der Büroberufe, in denen Frauen immer noch schwerpunktmäßig arbeiten."

Insgesamt steigt die Beschäftigung von Frauen in der Stadt: Knapp 46.000 Frauen haben einen sozialversicherungspflichtigen Beruf, das ist etwa die Hälfte aller Angestellten in Mönchengladbach. Trotzdem waren im Januar 2018 insgesamt 6805 Frauen arbeitslos gemeldet, 80 Prozent davon bezogen Hilfen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter. Frauen haben es mit dem Wiedereinstieg in den Beruf besonders schwer, weil eine gesicherte Kinderbetreuung noch immer ein Problem darstellt. Eine Qualifizierung wie Ümit Celepoglu kann nur machen, wer den Nachwuchs dauerhaft gut aufgehoben weiß. Wenn eine Weiterbildung oder Umschulung aber gelingt, ist sie das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit und Altersarmut bei Frauen.