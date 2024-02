Polizei warnt eindringlich Immer mehr Fälle von Daten-Klau in Mönchengladbach

Die Kriminalpolizei beobachtet eine Häufung in diesem Deliktbereich und warnt eindringlich: „Seien Sie äußerst vorsichtig, an wen sie sensible Informationen weitergeben. Täter versenden häufig fingierte E-Mails, sogenannte Phishing-Mails, oder treten in sozialen Netzwerken als vermeintlich vertrauenswürdige Person auf. Ihr Ziel ist immer, den Empfänger zu veranlassen, persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern, Bankdaten usw. preiszugeben. Solche unrechtmäßig erworbenen Daten werden später für zahlreiche kriminelle Handlungen eingesetzt, die dem Opfer einen finanziellen Schaden bereiten.“