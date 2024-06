Fahrer sind 21 und 22 Jahre alt Illegales Autorennen durch Mönchengladbach

In der Nacht zuvor sei gegen 0.20 Uhr ein Zeugenhinweis zu zwei verdächtigen Pkw an der Monschauer Straße eingegangen. Wie der Verkehrsteilnehmer der Polizei mitteilte, lieferten sich zwei Autofahrer augenscheinlich ein Rennen. Die Fahrzeuge – ein Skoda Fabia und ein Audi A 6 – würden unter Missachtung der Verkehrsregeln nebeneinander auf der Monschauer Straße in Richtung der Bahnstraße fahren, hieß es. Die Fahrer seien mit stark erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und man versuche offensichtlich, sich gegenseitig zu überholen. Dazu sei einer der beiden mehrfach auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung ausgewichen.