Konzert in Mönchengladbach Ikke Hüftgold kommt 2024 in die Red Box

Halt macht Ikke Hüftgold auch in Mönchengladbach: Am Freitag, 15. November 2024, tritt der Partyschlagersänger in der Red Box, Am Nordpark 299, auf. Der Konzertbeginn ist für 20 Uhr angesetzt. Die Karten sind jetzt erhältlich – an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de sowie unter www.semmel.de.