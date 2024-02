Bilder Diese Karnevalskostüme sind ideal für jede Wetterlage

Welche Verkleidung schützt bei Regenwetter? Und was für ein Kostüm eignet sich, wenn die Sonne scheint oder man zur Sitzung in die Halle geht? Unsere Redakteure haben sich beim Geschäft Deiters in Mönchengladbach und beim Kostümverleih Hintzen in Korschenbroich umgesehen und ein paar Ideen gesammelt.

Die meisten tierischen Kostüme bieten einen guten Schutz vor Kälte, wie dieses Giraffenkleid von Deiters. Dank Kapuze kann auch ein kurzer Regenschauer die jecke Stimmung nicht vermiesen.