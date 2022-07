NRW-Radtour in Mönchengladbach : Hunderte Radfahrer feiern auf dem Marktplatz

Mönchengladbach Erst strampeln, dann Party: Die NRW-Radtour macht in in Mönchengladbach Halt. Rund 52 Kilometer hatten die etwa 1100 Teilnehmer in der ersten Etappe zurückgelegt, als sie in Rheydt einfuhren. Dort standen beim WDR 4 Sommer Open Air die Kölsch-Bands Cat Ballou und Planschemalöör auf der Bühne.

Leichter Wind weht über den Rheydter Marktplatz, die Abendsonne leuchtet das Rathaus an. Und dazu dieses beeindruckende Bild: Ein langer bunter Strom aus Radfahrern fließt von der Marktstraße durch einen Rundbogen nahe der Bühne. Es ist das Ziel der ersten Etappe der NRW-Radtour. Hunderte Radler sind es, die bald den Platz füllen. Sie winken, klingeln, werden begrüßt von Applaus und begeisterten Rufen: „Ihr habt es geschafft!“ „Ihr seid super!“ Dass sie eine halbe Stunde später angekommen sind, weil die Reste des letzten Sturms einen kleinen Strich durch den Zeitplan gemacht haben, spielt keine Rolle.

Rund 63 Kilometer haben die fleißigen Freizeit-Radler zurückgelegt. Start war um 12 Uhr am Brückenkopf-Park in Jülich. „Die Strecke war teilweise schon anstrengend“, gibt Angelika Hausdorf zu. Aber sie ist geübt. Sie kommt aus Leverkusen und ist zum zwölften Mal bei der NRW-Radtour dabei. „Ich bin alleine unterwegs und fahre die komplette Strecke“, sagt sie.

Die ist in diesem Jahr insgesamt 245 Kilometer lang, dauert vier Tage, führt vorbei an Erft, Wurm und Rur sowie durch das Dreiländereck. Eine Nacht verbringen die rund 1100 Teilnehmer in Mönchengladbach, zwei weitere in Aachen. Entlang der Strecke machen die Veranstalter auch auf Naturschutz- und Kulturprojekte aufmerksam, die von der NRW-Stiftung mit Erträgen von West Lotto unterstützt werden. Dazu gehören in Mönchengladbach die Schriefersmühle, Brandts Kapelle, der Burgturm Odenkirchen, der Schmölderpark sowie in der nahen Umgebung Schloss Dyck in Jüchen und Schloss Liedberg in Korschenbroich. „Ohne die Förderung könnten solche Projekte nicht realisiert werden“, sagt Christoph Eickelmann von der NRW-Stiftung.

Ingrid Dreser ist mit ihren 80 Jahren ein erfahrener Hase bei der NRW-Radtour. Sie gehört zu den 15 Scouts, die die Radfahrer begleiten. „Die Strecke war etwas staubig. Wir sind sehr lange an der Erft entlang gefahren. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf“, so ihr Fazit nach der ersten Etappe.

Jetzt wird aber erst mal gefeiert. An den Buden mit Kebben-Bratwurst, Crepes und Streetfood bilden sich lange Schlange, man prostet sich mit dem ersten Bier zu. Höhepunkt der jeweiligen Etappen ist das WDR 4 Sommer Open Air, das an diesem Abend live aus Mönchengladbach übertragen wird. Die Kölner Band Planschemalöör macht den Anfang. „Habt ihr noch Kraft für uns?“, fragt Sänger Juri. Das Publikum jubelt zustimmend. Welche Frage! Der „Surf Pop op kölsch“ und die blauen Shorts der vier Jungs passen zur sommerlichen Abendstimmung. Wolfgang Müller hat Spaß: „Ich kannte die Band vorher noch nicht. Ich hatte einfach wieder einmal Lust zu feiern.“ Das Publikum singt mit, schunkelt, tanzt, verlangt mehrfach nach Zugaben – und bekommt sie.

Bernd Porschen und Heike Meisenberg-Porschen sind zum ersten Mal bei der NRW-Tour dabei. „Der erste Eindruck ist gut“, sagt Heike Meisenberg-Porschen. „Es ist doch schon etwas anderes, wenn man mehrere Tage am Stück unterwegs ist“, gibt ihr Mann zu. Aber sie sind zuversichtlich, die Strecke zu schaffen. „Das kriegen wir hin“, bekräftigen sie lachend.

Auf der Bühne gibt’s einen kurzen Talk mit Stefan Ast von der NRW-Stiftung, Andreas Schmidt von West Lotto, Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Ulf Pohlmeier vom WDR. 120 Millionen Euro Gewinnaussicht beim Euro-Jackpot – ob er nicht versucht wäre, für das Wohl der Stadtkasse mal einen Schein auszufüllen, wird der Rathaus-Chef gefragt. „Wenn es eine Gewinngarantie gäbe, sogar fünf- bis sechsmal pro Woche“, sagt Heinrichs augenzwinkernd. Selbstverständlich ist auch er heute mit dem Rad da.