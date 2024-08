Hubschraubereinsatz in Mönchengladbach 77-jähriger Liegeradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 77-Jährige so schwer verletzt wurde, dass zusätzlich zum Rettungswagen und Notarzt auch ein Rettungshubschrauber für den Krankentransport alarmiert wurde. Der landete unweit der Unfallstelle und brachte den Verletzten in ein Düsseldorfer Krankenhaus. Der Mann schwebt am Sonntagabend laut der Polizeileitstelle in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.