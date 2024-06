Feuer in Mönchengladbacher Schrebergarten Brandverletzter mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Bei einem Feuer in einem Schrebergarten ist eine Person so schwer verletzt worden, dass sie in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Das meldet die Feuerwehr. Demnach war sie am Freitag, 28. Juni, gegen 16.45 Uhr zu einem Brand in der Anlage an der Venner Straße alarmiert worden. Schon bei der Anfahrt sei eine starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen.