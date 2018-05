Mönchengladbach : Hornbach eröffnet Drive-In für Baustoffe in Eicken

Die Kunden des Hornbach-Marktes in Eicken können ab morgen für den Einkauf bis an die Regale heranfahren. Foto: Hornbach

Mönchengladbach Was bei Fast Food-Restaurants schon lange Normalität ist, macht das Unternehmen Hornbach jetzt auch: Ab morgen können alle Kunden beim Hornbach-Markt im Stadtteil Eicken mit dem PKW, Transporter oder Anhänger direkt an das Regal heranfahren, um sich schwere und sperrige Waren komfortabel einzuladen. Möglich macht dies der neu gebaute Drive-In für Baustoffe auf dem 2017 erworbenen Grundstück in der Alsstraße, das nur wenige Meter vom 1994 eröffneten Hornbach-Markt in der Künkelstraße entfernt liegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Egal ob Sand, Kies, Splitt, Gehwegplatten, Betonsteine, Natursteine oder Sackwaren wie Zement und Mörtel - im neuen Drive-In können sich Kunden all diese Waren direkt in das eigene Fahrzeug legen. Bei Bedarf sind Mitarbeiter dabei behilflich, beispielsweise um mit dem Stapler einen 500-Kilo-Sack Splitt aufzuladen. Gezahlt wird an einer Kasse im Drive-In. Kunden müssen also nicht zum schräg gegenüber liegenden Baumarkt wechseln, sondern können direkt vor Ort bezahlen.

zurück

weiter

"Hornbach hat dieses Konzept entwickelt und 2003 in die europäische DIY-Branche eingeführt. Es hat sich schnell als echtes Erfolgskonzept entpuppt und wird vor allem von Handwerkern und Projektkunden, die viele Artikel in großen Mengen kaufen, sehr geschätzt", sagt Marktmanager Christian Terhaag. "Sie müssen die Waren nicht mehr im Einkaufswagen durch den Markt schieben und sparen so viel Zeit."

Sein neuer Drive-In verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern. Das 3500 Quadratmeter große Grundstück hatte das familiengeführte Traditionsunternehmen aus der Südpfalz im vergangenen Jahr erworben.

(RP)