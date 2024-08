Verkehrssicherheit in Mönchengladbach Höhenstraße wird die erste Schulstraße in Mönchengladbach

Zum Hintergrund: Das Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW hat mit einem Erlass im Februar 2024 die Möglichkeit geschaffen, so genannte Schulstraßen einzurichten. „Schulstraße" ist ein Begriff für die zeitweise Sperrung einer Straße für den Kraftfahrzeug-Verkehr an einer Schule. Erfahrungsgemäß kommt es an Schulen zu den Anfangs- und Endzeiten im Umfeld immer wieder zu gefährlichen Situationen. Aufgrund des Erlasses wurde durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Ordnungsamt, Polizei und Schulverwaltung geprüft, an welcher Schule im Rahmen eines Pilotversuches eine erste Schulstraße in Mönchengladbach probeweise eingeführt werden kann. Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts war dabei auch die aktive Mitwirkung der Schule und der Elternschaft ein wesentliches Kriterium.