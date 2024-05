Millionenschweres Projekt in Mönchengladbach Wie es mit dem Hockey-Leistungszentrum weitergeht

Der Hockey-Sport nimmt in Mönchengladbach einen besonderen Stellenwert ein: Der Deutsche Hockey Bund (DHB) hat seinen Sitz im Nordpark, vergangenes Jahr wurde die Europameisterschaft in der Vitusstadt ausgetragen – und sie soll 2025 erneut dort stattfinden. Um den Hockey-Sport in Mönchengladbach weiter zu fördern und eine überregionale Anlaufstelle für Hochleistungssportler zu schaffen, ist seit Jahren der Bau eines Leistungszentrums unweit des Stadions geplant. Doch davon ist bislang noch nichts zu sehen.