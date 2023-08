Hockey-EM in Mönchengladbach Tröstende Küsse und Vorfreude auf das Top-Duell

Die Spieler der österreichischen Nationalmannschaft stellen sich auf der weißen Linie neben dem Tor auf. Es ertönt ein Signal und sie sprinten los, rennen bis zur Mitte des Feldes, bremsen ab, drehen sich um und gehen noch ein paar Schritte. Manche Spieler klatschen. In zwanzig Minuten beginnt ihr Spiel gegen die englische Mannschaft. Es ist das erste Spiel am Montag bei der Hockey-EM in Mönchengladbach. Die Ränge füllen sich bereits langsam. Mit Spannung erwartet wird jedoch ein anderes Spiel: Gastgeber und Weltmeister Deutschland tritt um 18 Uhr gegen den Europameister und Nachbarn Niederlande an. Es sind noch fünfeinhalb Stunden – dann geht es los.