Eventprogramm mit sechs Musikstars Clueso und Höhner treten bei der Hockey-EM auf

Die Kölner Band „Höhner“ hat sofort zugesagt, obwohl sie am Tag zuvor im Raum Stuttgart ein Konzert spielt. „Wir haben eine tiefe Verbundenheit zum Hockeypark und hier schon viele schöne Konzerte gespielt“, sagt Micki Schläger von den Höhnern, der extra zum Pressetermin angereist ist. Die Band erinnerte sich sehr gerne an die Strandkorb-Konzerte in der Corona-Zeit. Außerdem habe Schläger mit seiner Coverband schon für den Gladbacher HTC gespielt, aus dieser Zeit kenne er Hilgers.