Fotos Das sind Mönchengladbachs schönste Hochzeitslocations

Der Tag, an dem sie „Ja“ sagen, ist für viele Paare einer der wichtigsten in ihrem Leben. Da darf auch das passende Ambiente nicht fehlen. Wir stellen einige der schönsten Hochzeitslocations in Mönchengladbach vor.

Wer es ausgefallen mag, sollte sich den Hugo-Junkers-Hangar einmal genauer angucken.