Diskussion an der Hochschule Niederrhein : Corona-Krise: Indonesische Näherinnen leiden unter Folgen

Mönchengladbach In einer Videokonferenz der Hochschule Niederrhein berichtet ein indonesischer Gewerkschafter über die Auswirkungen der Corona-Krise. Der Preisdruck europäischer Abnehmer werde an die Näherinnen weitergereicht.

Corona bringt es ans Licht. „Durch die Krise zeigen sich die unfairen Handelspraktiken und die nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle der Textilindustrie ganz besonders deutlich“, sagt Johannes Norpoth von der Menschenrechtsorganisation Femnet. Der Jurist ist einer der Teilnehmer an der Online-Veranstaltung des Kompetenzzentrums Ethik und Nachhaltigkeit am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Er kann mit Zahlen belegen, was die Situation in Indonesien mit der in Deutschland und Europa zu tun hat. „Die Verträge mit den Herstellern wurden jetzt in der Krise nachverhandelt“, zitiert er einen Zeitungsbericht. „Die Last von 3,7 Milliarden Dollar wurde so verschoben.“ Handel und Verbraucher in Europa und den USA profitieren, Näherinnen in Indonesien, Bangladesch oder Indien zahlen letztendlich den Preis.